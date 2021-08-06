HMKÜ öğretim üyeleri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesörlüğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınabilir.), H.M.K.Ü. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi (e-Devletten alınabilir.), başlıca eseri belirtilen dilekçesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 6 (Altı) nüshasını ise CD, Flash Bellek (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Doçentliğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınabilir.), H.M.K.Ü. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu ve adayların doçent unvanını aldığı doçentlik başvuru (ÜAK) kriterlerine göre hazırlanan puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi (eDevletten alınabilir.), ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 4 (Dört) nüshasını ise CD, Flash Bellek (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar: Başvuracakları anabilim dalını ve ilan niteliğini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraflarını, yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, yabancı dil belgesi, İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınabilir.), lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (e-Devletten alınabilir.), onaylı uzmanlık belgesini kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD, Flash Bellek (elektronik) halinde ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Kadrolara başvurular 06.08.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile yapılabilecek.

Rektörlük (Santral) : 0 326 221 33 17-18

Eğitim Fakültesi: 0 326 245 60 00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi : 0 326 245 58 50

Sağlık Bilimleri Fakültesi : 0 326 221 33 17-18 / 15506

Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi : 0 326 245 51 14

Veteriner Fakültesi : 0 326 245 53 13

Ziraat Fakültesi : 0 326 245 58 33

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