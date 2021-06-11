HKÜ ‘Güvenli Kampüs Belgesi'ni aldı

Üniversite, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ‘Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi’ni almaya hak kazandı. Güvenli bir kampüs olarak tescil edilmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, şunları kaydetti: “Pandemi süresince yüz yüze eğitimden ödün vermedik. Çevrim içi destekli hibrit eğitim modelini uyguladık. Üniversite olarak her zaman açık, canlı ve yaşayan kampüsümüzle tüm paydaşlarımıza hizmet veriyoruz. ‘Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programı’ şartlarını yerine getirerek TSE’den ‘Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi’ almaya hak kazandık. Başta Sağlık Bakanlığı’yla entegre çalışan HES kodu kontrol ve otomasyonu uygulaması olmak üzere aldığımız tedbirler sayesinde pandemi sürecinde de eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerimizi sorunsuz bir biçimde yürüttük. Üniversitemizin bu başarısının tescil edilmesi bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Bu kazanımın elde edilmesinde emeği geçen tüm öğrencilerimize, personelimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”