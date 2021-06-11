  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Kardeş ülkeden dikkat çeken S-400 çıkışı
‘Benzemezler’ her an kopabilir
Beşiktaş'tan Vida'ya flaş transfer teklifi
Eğitim HKÜ ‘Güvenli Kampüs Belgesi'ni aldı
Eğitim

HKÜ ‘Güvenli Kampüs Belgesi'ni aldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) pandemin ilk dönemlerinden itibaren aldığı önlemler çerçevesinde Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programı’nı tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 09:00:00 -
HKÜ ‘Güvenli Kampüs Belgesi'ni aldı

Üniversite, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ‘Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi’ni almaya hak kazandı. Güvenli bir kampüs olarak tescil edilmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, şunları kaydetti: “Pandemi süresince yüz yüze eğitimden ödün vermedik. Çevrim içi destekli hibrit eğitim modelini uyguladık. Üniversite olarak her zaman açık, canlı ve yaşayan kampüsümüzle tüm paydaşlarımıza hizmet veriyoruz. ‘Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programı’ şartlarını yerine getirerek TSE’den ‘Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi’ almaya hak kazandık. Başta Sağlık Bakanlığı’yla entegre çalışan HES kodu kontrol ve otomasyonu uygulaması olmak üzere aldığımız tedbirler sayesinde pandemi sürecinde de eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerimizi sorunsuz bir biçimde yürüttük. Üniversitemizin bu başarısının tescil edilmesi bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Bu kazanımın elde edilmesinde emeği geçen tüm öğrencilerimize, personelimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay