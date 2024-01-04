HKP'den 'Filistin mitingine' suç duyurusu hadsizliği!
Türkiye Kelime-i Tevhid sancağı taşıyan İsmail Aydemir'e yönelik saldırıyı tartışırken Halkın Kurtuluş Partisi'ndan skandal bir adım geldi.
Ege Akersoy adlı üniversite öğrencisi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Fatih Altaylı gibi toplumu provoke eden şahısların etkisinde kalarak, Kelime-i Tevhid sancağı taşıyan babası yaşındaki İsmail Aydemir'i darbetti.
Akersoy'un darp eyleminden sonra, CHP'li milletvekilleri, bazı profesörler, medya tetikçisi Fatih Altaylı, Ümit Özdağ ve CHP'nin arka bahçesi barolar utanmadan destek açıklamalarında bulundu.
Darbedilen İsmail Aydemir'in elinde taşıdığı Kelime-i Tevhid sancağı, "terör bayrağı" diye hedefe kondu. Sinir uçlarıyla oynanınca tepki gösteren Müslümanlara, "trol sürüsü" hakareti yapıldı.
Yaşanan tüm bu sürecin devamında da HKP, Filistin'e destek, şehitlere rahmet, İsrail'e lanet mitingine katılanlar hakkında, "hilafet" yürüyüşü yaptıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
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