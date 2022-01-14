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İSLAM HKP'den Bediuzzaman Said Nursi Hazretleri'nin emaneti Nur Cemaati'ne hakaret!
İSLAM

HKP'den Bediuzzaman Said Nursi Hazretleri'nin emaneti Nur Cemaati'ne hakaret!

Halkın Kurutuluş Partisi (HKP), Twitter hesabından yayınladığı bir video mesajla, Bediuzzaman Said Nursi Hazretleri'nin emaneti Nur Cemaati'ne "Ortaçağ kafalılar" diyerek hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 23:00:00 - 2022-01-14 23:10:45

 Yeniakit.com.tr 

Halkın Kurtuluş Partisi, ateizmden etkilenip 20 yaşında intihar ederek hayatını kaybeden Enese Kara'nın hem acılı babasını hem de Bediuzzaman Said Nursi Hazretleri'nin emaneti Nur Cemaati'ni hedef aldı.

Enes Kara'nın babası Mehmet Kara hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten HKP yetkilisi, Bediuzzaman Said Nursi Hazretleri'nin emaneti Nur Cemaati ve Mehmet Kara hakkında, "ortaçağ kafalılar" hakaretinde bulundu.

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