Hjulmand'dan penaltı kararına tepki

Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, İngiltere ile oynadıkları yarı final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

102. dakikada aleyhlerinde verilen penaltı kararının doğru olmadığını kaydeden Hjulmand, "Penaltının doğru olmadığını bilmek canımı sıkıyor" dedi.

Hjulmand, takımının EURO 2020'deki performansını överek, "Oyuncular çok emek ve çaba sarf ettiler. Bir oyuncumuzun hayatını kurtaran bir ekibimiz var. Ben ülkemiz için çok mutluyum. Güzel bir ekip olduk, çok sevgi ve destek aldık. Duygulandık, finale de yükselebilirdik. Yeni fırsatlar olacak, umutla geleceğe bakıyorum. Bu çocuklarla gurur duyabiliriz...Tek hayal kırıklığımız finale ulaşamamak. Böyle elenmek istemezdik" ifadelerini kullandı.