HJK Helsinki nere takımı? HJK Helsinki oyuncu kadrosu kim var? HJK Helsinki hangi ligde?

HJK Helsinki-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? HJK Helsinki-Fenerbahçe rövanş maçı saati kaç? HJK Helsinki oyuncuları kimler? UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, HJK Helsinki ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 galibiyetle sahadan ayrılmıştı. FB, ilk maçında olduğu gibi rövanş maçında da HJK Helsinki farklı skorla mağlup etmeyi hedeflemekte. UEFA Avrupa Ligi’ndeki HJK Helsinki-Fenerbahçe rövanş müsabakası 26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak.

HJK Helsinki-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

HJK Helsinki-Fenerbahçe maçı Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak. Finlandiya'da oynanacak karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. HJK Helsinki-Fenerbahçe maçı hakemi de merak ediliyor. HJK Helsinki-Fenerbahçe maçını Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Peter Kralovic yapacak.

HJK Helsinki nere takımı?

HJK Helsinki (Helsingin Jalkapalloklubi), Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de kurulmuş bir spor kulübüdür. Finlandiya birinci futbol liginin en büyük ve en zengin takımıdır. Ayrıca futbol takımı dışında, Buz Hokeyi dalında da takımı bulunmaktadır.

HJK Helsinki ne zaman kuruldu?

Kulüp 1907 yılında, "Helsingfors Fotbollsklubb" adıyla Franz Fredrik Wathén tarafından kurulmuştur. Finlandiya'nın en büyük ve en zengin kulübü olan HJK, Veikkausliiga liginde tam 24 kez şampiyonluk görmüştür. Kulüp ayrıca 10 kez Suomen Cup ve 4 kez Finlandiya Lig Kupası kazanmıştır.

HJK, Veikkausliiga liginde, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kadar yükselebilen tek Finlandiya takımıdır. Helsinki, Bangor City takımını 2011/2012 UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde ilk maçta 3-0 ikinci maçta 10-0 toplamda 13-0 yenerek Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk 10 veya üstü fark atarak kazanan takım olmuştur.

HJK Helsinki oyuncuları

Henri Toivomäki

Daniel O'Shaughnessy

Harmeet Singh

Eetu Vertainen

Rafinha

Riku Riski

Marco BuenoAkseli PelvasRobin Källman

Sekou Camara (Besëlidhja Lezhë'den kiralık)

Sebastian Dahlström (kaptan)

William Parra (on loan from Medellín)

Victor Luiz (Cruzeiro'dan kiralık)

Nikolai Alho

Tim Väyrynen

Ivan Tarasov (Zenit'dan kiralık)

Petteri Forsell (on loan from Miedź Legnica)

Kaan Kairinen (on loan from Midtjylland)

Joonas Vahtera

Faith Obilor

Samu Laitinen

Evans Mensah

Erfan Zeneli

Maksim Rudakov (Zenit'dan kiralık)

Antonio Reguero

Luis Carlos Murillo

Ferhan Hasani

Lucas Lingman