HJK Helsinki nere takımı? HJK Helsinki oyuncu kadrosu kim var? HJK Helsinki hangi ligde?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçını İstanbul’da HJK Helsinki ile oynadı. HJK Helsinki'yi 1-0'lık mağlup eden FB, rövanş maçına çıkıyor. HJK Helsinki-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Peki HJK Helsinki nerenin takımı? HJK Helsinki oyuncuları kimler? Fenerbahçe’nin rakibi HJK Helsinki hangi ligde yer alıyor?
HJK Helsinki-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? HJK Helsinki-Fenerbahçe rövanş maçı saati kaç? HJK Helsinki oyuncuları kimler? UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, HJK Helsinki ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 galibiyetle sahadan ayrılmıştı. FB, ilk maçında olduğu gibi rövanş maçında da HJK Helsinki farklı skorla mağlup etmeyi hedeflemekte. UEFA Avrupa Ligi’ndeki HJK Helsinki-Fenerbahçe rövanş müsabakası 26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak.
HJK Helsinki-Fenerbahçe maçı saat kaçta?
HJK Helsinki-Fenerbahçe maçı Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak. Finlandiya'da oynanacak karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. HJK Helsinki-Fenerbahçe maçı hakemi de merak ediliyor. HJK Helsinki-Fenerbahçe maçını Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Peter Kralovic yapacak.
HJK Helsinki nere takımı?
HJK Helsinki (Helsingin Jalkapalloklubi), Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de kurulmuş bir spor kulübüdür. Finlandiya birinci futbol liginin en büyük ve en zengin takımıdır. Ayrıca futbol takımı dışında, Buz Hokeyi dalında da takımı bulunmaktadır.
HJK Helsinki ne zaman kuruldu?
Kulüp 1907 yılında, "Helsingfors Fotbollsklubb" adıyla Franz Fredrik Wathén tarafından kurulmuştur. Finlandiya'nın en büyük ve en zengin kulübü olan HJK, Veikkausliiga liginde tam 24 kez şampiyonluk görmüştür. Kulüp ayrıca 10 kez Suomen Cup ve 4 kez Finlandiya Lig Kupası kazanmıştır.
HJK, Veikkausliiga liginde, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kadar yükselebilen tek Finlandiya takımıdır. Helsinki, Bangor City takımını 2011/2012 UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde ilk maçta 3-0 ikinci maçta 10-0 toplamda 13-0 yenerek Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk 10 veya üstü fark atarak kazanan takım olmuştur.
HJK Helsinki oyuncuları
Henri Toivomäki
Daniel O'Shaughnessy
Harmeet Singh
Eetu Vertainen
Rafinha
Riku Riski
Marco BuenoAkseli PelvasRobin Källman
Sekou Camara (Besëlidhja Lezhë'den kiralık)
Sebastian Dahlström (kaptan)
William Parra (on loan from Medellín)
Victor Luiz (Cruzeiro'dan kiralık)
Nikolai Alho
Tim Väyrynen
Ivan Tarasov (Zenit'dan kiralık)
Petteri Forsell (on loan from Miedź Legnica)
Kaan Kairinen (on loan from Midtjylland)
Joonas Vahtera
Faith Obilor
Samu Laitinen
Evans Mensah
Erfan Zeneli
Maksim Rudakov (Zenit'dan kiralık)
Antonio Reguero
Luis Carlos Murillo
Ferhan Hasani
Lucas Lingman