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Hizmet ve perakendede güven endeksleri yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı aralık ayına ilişkin sektörel güven endekslerine göre, hizmet sektörü güven endeksi aralıkta yüzde 2,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 6,3 artış gösterdi.

27 Aralık 2018 Perşembe 11:01
Hizmet ve perakendede güven endeksleri yükseldi

Hizmet sektörü güven endeksi aralıkta yüzde 2,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 6,3 artarken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi kasım ayında 79,8 iken, bu ay yüzde 2,2 artarak 81,5 değerine yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi de aralık ayında yüzde 6,3 artarak 96,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 56,6 iken, aralık ayında yüzde 2,1 azalarak 55,4’e geriledi.

Reel Kesim Güven Endeksi aralıkta 91,5’e geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksini açıkladı. Endeks bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 92,8’den 91,5 seviyesine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 0,9 puan artarak 97,7 puan seviyesine yükseldi. Mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde; genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:01
  1. Hizmet sektörü
  2. Türkiye İstatistik Kurumu
  3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  4. İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi

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