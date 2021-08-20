Hizmet değil eziyet! İmamoğlu vatandaşa yine otobüs ittirdi
İstanbul Bağcılar'da yolda kalan bir otobüs bir kez daha vatandaşlar tarafından itilerek götürülmeye çalışıldı. Duruma isyan eden vatandaşlar CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi verdiği "konforlu seyahat" vaadini hatırlattı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi vaadlerinden birisi de "megabüs" olmuştu. Ancak aradan 2 buçuk yıl geçmesine rağmen "megabüs"ü gören olmadı.
Art arda yolda kalan İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez Bağcılar'da yolda kalan otobüsü vatandaşlar iterek götürmeye çalıştı.
O anlar CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "konforlu seyahat" vaadini akıllara getirirken, İstanbullular ise duruma isyan ederek tepkisini dile getirdi.