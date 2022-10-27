Hızlı tüketim ürünleri perakendesi yüzde 85 büyüdü

2015 yılından bu yana bileşik yıllık büyüme rakamlarına (CAGR) bakıldığında da gıda kategorisinin yüzde 19, gıda başlığı altındaki tarım ürünlerinin yüzde 19.4, buğday ürünlerinin ise yüzde 24.3 büyüdüğü gözleniyor.

Atıştırmalık ve içecek grupları yükselişte

Pazarda büyüme dinamiğine sahip kategorileri anlamanın kritik olduğunu vurgulayan NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan; atıştırmalık, içecekler ve bakkaliye gruplarının global büyümede başı çeken kategoriler olduğunu paylaştı. Şekerel Erdoğan, “Türkiye’de FMCG büyümesine baktığımızda özellikle gıda kategorisinin; gıda başlığı altında da atıştırmalık ve içecek gruplarının güçlü hacim ve ciro performansıyla büyümeyi öne taşıdıklarını görmekteyiz” diye konuştu. NielsenIQ’nun araştırmasına göre e-ticaret pandemi döneminde dünya genelinde güçlü büyümeler gösterdi ve toplam FMCG içindeki ağırlığını artırdı. Türkiye’de 2020 yılında toplam FMCG içinde yüzde 4.0 olan e-ticaret ağırlığı, 2021 yılında yüzde 5.7’ye çıkarak güçlü bir artış kaydetti.

İvme devam ediyor

E-ticaret, bu güçlü bazına rağmen 2022 yılının ilk 8 aylık döneminde de büyüme ivmesini korudu ve yüzde 74’lük bir ciro büyümesi gerçekleştirdi. Dünya genelinde bozulan fiyat istikrarına ve bunun tüketiciye yansımalarına bakıldığında ise tüm ülkelerde fiyat artışlarının görülmekte olduğu, bunun alışverişçi bütçesi üzerinde baskı yaparak alışverişçiyi daha temkinli olmaya sevk ettiği göze çarpıyor. Bu temkinli davranışın sonucu olarak “Alışverişçiler gerektiği zaman, gereken ürünü, gerektiği kadar alıyor.” Ürün tercihleri küçük paketlere yönelirken, inovasyon da önemini korumaya devam ediyor.