Hızlı tren sefer sayıları günde kaç sefer düzenlenecek?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen yüksek hızlı tren seferleri başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, alınan önlemleri ve uygulanacak tedbirleri açıkladı. YHT seferlerine yeni kurallar da getirildi İşte tüm ayrıntılar...
İki ay sonra ilk sefer, Ankara-İstanbul arasında yapılacak. Yüzde 50 kapasiteyle çalışacak trenlerin günde 16 sefer yapması planlanıyor. Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında çalışacak trenler için yaklaşık 2 bin bilet satıldı.
YHT seferlerine yeni kurallar da getirildi. Buna göre gar, istasyon ve trenlerde yolcularla çalışanlara maske zorunlu olacak. Tren içinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çapraz sistemle oturulacak. Yolculara yiyecek ve içecek ikram edilmeyecek, her seferin ardından profesyonel ekipler detaylı dezenfektan çalışmaları yapacak. Hastalık belirtisi gösteren yolcular da kesinlikle trene alınmayacak.
1- Ankara-İstanbul-Ankara YHT
Ankara’dan hareket eden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni sırasıyla Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı duraklarına uğramaktadır.
Sefer Sayısı
Ankara-İstanbul-Ankara YHT ile karşılıklı 4 (2+2) sefer düzenlenmekte olup bunlar;
Ankara-Halkalı:2 sefer
Halkalı-Ankara:2 sefer
Seyahat süresi
Ankara-Halkalı: 5 saat 11 dakika
2- Ankara-Eskişehir-Ankara YHT
Ankara-Eskişehir parkurunda işleyen trenler Eryaman ve Polatlı duraklarına uğramaktadır.
Sefer Sayısı
Ankara-Eskişehir-Ankara YHT ile karşılıklı 4(2+2) sefer düzenlenmekte olup bunlar;
Ankara-Eskişehir: 2 sefer
Eskişehir-Ankara: 2 sefer
Seyahat süresi
Ankara-Eskişehir: 1 saat 30 dakika.
3- Ankara-Konya-Ankara YHT
Ankara-Konya-Ankara hattında işleyen trenler Eryaman ve Polatlı duraklarına uğramaktadır.
Sefer Sayısı
Ankara-Konya: 2 sefer
Konya-Ankara: 2 sefer
Seyahat süresi
Ankara-Konya: 1 saat 47 dakika
4- Konya-İstanbul-Konya YHT
Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Treninin durakları sırasıyla Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı olmaktadır.
Sefer Sayısı
Konya - İstanbul(Halkalı) : 2 sefer
İstanbul(Halkalı) - Konya : 2 sefer
Seyahat süresi
Konya - İstanbul (Halkalı) : 5 saat 26 dakika