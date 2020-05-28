Hızlı tren sefer sayıları günde kaç sefer düzenlenecek?

İki ay sonra ilk sefer, Ankara-İstanbul arasında yapılacak. Yüzde 50 kapasiteyle çalışacak trenlerin günde 16 sefer yapması planlanıyor. Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında çalışacak trenler için yaklaşık 2 bin bilet satıldı.

YHT seferlerine yeni kurallar da getirildi. Buna göre gar, istasyon ve trenlerde yolcularla çalışanlara maske zorunlu olacak. Tren içinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çapraz sistemle oturulacak. Yolculara yiyecek ve içecek ikram edilmeyecek, her seferin ardından profesyonel ekipler detaylı dezenfektan çalışmaları yapacak. Hastalık belirtisi gösteren yolcular da kesinlikle trene alınmayacak.

1- Ankara-İstanbul-Ankara YHT

Ankara’dan hareket eden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni sırasıyla Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı duraklarına uğramaktadır.

Sefer Sayısı

Ankara-İstanbul-Ankara YHT ile karşılıklı 4 (2+2) sefer düzenlenmekte olup bunlar;

Ankara-Halkalı:2 sefer

Halkalı-Ankara:2 sefer

Seyahat süresi

Ankara-Halkalı: 5 saat 11 dakika

2- Ankara-Eskişehir-Ankara YHT

Ankara-Eskişehir parkurunda işleyen trenler Eryaman ve Polatlı duraklarına uğramaktadır.

Sefer Sayısı

Ankara-Eskişehir-Ankara YHT ile karşılıklı 4(2+2) sefer düzenlenmekte olup bunlar;

Ankara-Eskişehir: 2 sefer

Eskişehir-Ankara: 2 sefer

Seyahat süresi

Ankara-Eskişehir: 1 saat 30 dakika.

3- Ankara-Konya-Ankara YHT

Ankara-Konya-Ankara hattında işleyen trenler Eryaman ve Polatlı duraklarına uğramaktadır.

Sefer Sayısı

Ankara-Konya: 2 sefer

Konya-Ankara: 2 sefer

Seyahat süresi

Ankara-Konya: 1 saat 47 dakika

4- Konya-İstanbul-Konya YHT

Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Treninin durakları sırasıyla Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı olmaktadır.

Sefer Sayısı

Konya - İstanbul(Halkalı) : 2 sefer

İstanbul(Halkalı) - Konya : 2 sefer

Seyahat süresi

Konya - İstanbul (Halkalı) : 5 saat 26 dakika