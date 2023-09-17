Hızlı tren biletlerine zam! İşte yeni fiyatlar
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam yaptı. İşte zam sonrası Konya, Ankara, Eskişehir ve İstanbul bilet fiyatları…
Zamlı fiyatlar uygulamaya girdi. TCDD Taşımacılık tarafından YHT biletlerine yapılan zam sonrası fiyatları güncelledi.
Ankara- İstanbul hattı da zamlandı. Daha önce 323 TL olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatı, 430 TL’ye çıkarıldı.
Ankara - Konya arasındaki bilet fiyatı 146 TL’den 200 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı se 136 TL’den 225 TL’ye yükseltildi. Ankara - Yozgat hattı için 130 TL den 173 TL’ye yükseldi.