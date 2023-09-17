  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hızlı tren biletlerine zam! İşte yeni fiyatlar
Ekonomi

Hızlı tren biletlerine zam! İşte yeni fiyatlar

Yeniakit Publisher
2023-09-17 14:45:00 -
Hızlı tren biletlerine zam! İşte yeni fiyatlar

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam yaptı. İşte zam sonrası Konya, Ankara, Eskişehir ve İstanbul bilet fiyatları…

Zamlı fiyatlar uygulamaya girdi. TCDD Taşımacılık tarafından YHT biletlerine yapılan zam sonrası fiyatları güncelledi. 

Ankara- İstanbul hattı da zamlandı. Daha önce 323 TL olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatı, 430 TL’ye çıkarıldı.

Ankara - Konya arasındaki bilet fiyatı 146 TL’den 200 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı se 136 TL’den 225 TL’ye yükseltildi. Ankara - Yozgat hattı için 130 TL den 173 TL’ye yükseldi.

FİYATLAR ŞÖYLE:

Sivas-Ankara YHT bileti: 475 TL

Ankara-İstanbul YHT bileti: 430 TL

Ankara-Eskişehir YHT bileti: 225 TL

İstanbul-Karaman YHT bileti: 630 TL

Ankara-Yozgat YHT bileti: 173 TL

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23