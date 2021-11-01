Hızlı tren biletleri ne kadar? YHT biletleri kaç lira? İstanbul Ankara, Konya Ankara, Ankara Eskişehir YHT bilet fiyatları

TCDD hatlarında TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından İstanbul,Eskişehir,Ankara ve Konya arasında işletilen yüksek hızlı tren bilet fiyatları ne kadar? Yüksek Hızlı trenlerde Business ve Ekonomi olmak üzere 2 tür vagon bulunmaktadır.

Hesaplı Bilet: Trenin hareket saatine 72 saat kalıncaya kadar alınabilen, iade, değişiklik ve açık bilete çevrilme hakkı bulunmayan bilettir. Ayrıca tarife indirimi uygulanamaz. Standart Bilet: Trenin hareketine 5 dakikaya kalıncaya kadar alınabilen, sadece 1 kez değiştirilme hakkı olduğu gibi açık bilete de çevrilebilme hakkı verilen bilettir. Esnek Bilet: 3 kez değişiklik, iade ve açık bilete çevrilme hakkı verilen bilet çeşididir. YHT Plus: Business ve Ekonomi vagonlarında verilen yemek hizmetlerini kapsayan ve “Plus” olarak adlandırılan bu hizmet için 15.00 TL ek ücret talep edilmekte.

Ankara İstanbul hızlı ne kadar sürüyür?

Ankara İstanbul hızlı treninin seyahat süresi, 4 saat 15 dakikadır. Bu süre sonunda kalkış noktası olan Ankara istasyonundan İstanbul istasyonuna varış gerçekleştirilir.

Hızlı Tren Sefer Saatleri Ankara İstanbul

Ankara İstanbul hızlı tren hareket saatleri hakkında bilgiler şöyledir: Tren Ankara Eryaman istasyonundan gün içinde 06:18, 08:23, 09:58, 12:18, 12:53, 15:18, 17:18, 19:28 saatlerinde kalkış gerçekleştirir.

Tren, Ankara Polatlı istasyonundan 06:41, 10:21, 13:16, 17:41 saatlerinde hareket eder. Diğer saatlerde durmadan geçiş yapar.

Eskişehir istasyonundan kalkış saatleri ise 07:31, 09:33, 11:11, 13:28, 14:06, 16:28, 18:31, 20:38 olarak belirlenmiştir.

Tren Bilecik istasyonundan 07:47, 11:49, 14:44, 19:09 saatlerinde hareket eder. Diğer saatlerde durmadan geçiş gerçekleştirir.

İzmit istasyondan 09:13, 11:10, 12:53, 15:06, 15:48, 20:13 ve 22:15 saatlerinde hareket eder.

Yapılan yolculuk sonunda Ankara İstanbul hızlı tren hattı üzerinde, İstanbul Pendik istasyonuna 10:09, 12:02, 13:43, 15:56, 18:55, 21:06, 23:08 saatlerinde ulaşım sağlanıp, halkalı istikametine yola çıkılır.

Ankara İstanbul hızlı tren (YHT) bilet fiyatları

Ankara İstanbul hızlı tren bilet fiyatı, 70 TL olarak belirlenmiştir. 7 ila 12 yaş arasında olan çocuklar ve 65 üzeri bireyler bu bileti % 50 indirim oranı ile edinirler. 13 ila 26 yaş arasında olan gençler bileti % 20 indirim oranı üzerinden satın alırlar. 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz biletten yararlanırlar. Diğer yandan esnek özellikli biletler 84 TL, business biletler 101. 50 TL üzerinden alınır. Business esnek bilet seçeneğinin fiyatı ise 122 TL olarak belirlenmiştir.

Hızlı tren bileti nereden nasıl alınır?

Yüksek Hızlı tren biletleri İnternet üzerinden TCDD’nin resmi web adresi olan, https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/yht/ankara-istanbul-ankara-yuksek-hizli-tren/ adresine giriş yapılır. İşlem ile direk olarak bilet alım sayfası açılır. Sayfanın en altında görüntülenen “hemen bilet al” sekmesine tıklanır.

Ekrana yansıyan boşluklara, nereden nereye gidileceği, gidiş tarihi, yolcu sayısı, dönüş tarihi bilgileri girilip, “ara” kutucuğuna tıklanır. Bu işlemde bilgilere Ankara-İstanbul hızlı tren seferi hakkında detaylar eklenmelidir. Ekrana gelen yeni tablo üzerinde e-posta, hes kodu ve telefon bilgisi yazılıp, “ödeme yap” kutucuğuna tıklanır.

İlgili alanda kredi veya banka kartı numarası ile online ödeme gerçekleştirilir. Tüm adımların sonunda online şekilde alınan Ankara İstanbul hızlı tren bileti, e-posta adresine gönderilir. Bilete ait görsel, trene binilirken cep telefonu veya tablet üzerinden gösterilerek, rahatlıkla yolculuk yapılır. Bu kapsamda gişe veya istasyona ulaşım sağlamaya gerek duyulmadan kısa sürede, online adımlar ile bilet satın alma işlemleri tamamlanır. YHT bilet sorgulamak için tıklayın