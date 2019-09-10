Hızlı kilo vermek vücudu sarkıtıyor

Op.Dr. Selçuk Yüce, hızlı kilo vermenin vücudu sarkıttığını söyledi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Selçuk Yüce, “Abdominoplasti yani karın germe ameliyatı çeşitli sebeplerle karın bölgesinde ele gelecek kadar cilt sarkması olan kişilerin sarkmalarını diyet ve spor ile düzeltemediği takdirde uyguladığım cerrahi operasyondur. Karın germe operasyonu gebelik sonrası karın bölgesinde sarkma, aşırı kilo verme ya da obezite cerrahisi sonrası hızlı kilo vermeye bağlı karın bölgesinde şekil bozukluğu gelişen erkek yada kadın hastalar, bu işlem için uygun hastalardır. Karın germe ameliyatı ortalama 2 saat süren, estetik cerrahinin büyük ameliyatlarındandır. Aşırı hipertansiyon sorun olanlar, kan şekeri düzene girmemiş şeker hastaları, karın bölgesinde aşırı kalın yağ dokusu olan hastalar, sigara kullananlar, son 10 gün içinde aspirin kullanan hastalar bu ameliyat için çok uygun hastalar değildir. Karın germe planladığımı hastaların fizik muayenesini ayna karşısında hasta ile birlikte yapıyorum. Hasta rahatsız olan bölgelerini daha iyi göstermekte, dolayısıyla operasyon öncesi planlama daha iyi olmaktadır. Sıklıkla ameliyatı liposuction(yağ alma) ile kombine etmekteyim bu sayede dikiş izi daha kısa olmakta bu da hastayı daha mutlu etmektedir. Özellikle simit bölgesi dediğimiz bel yan kısımlarını karın germe ile yok etmek istediğimizde kesi vücut yanlarına kadar uzamakta, ama liposuction ile kombine edince kesi kısalmaktadır” dedi.

Karın geme sonrası dikiş bölgesinin karın yanlarından gelen damarlar ile beslendiğine dikkat çeken Op.Dr. Yüce, “Bu bölgeye yapılan liposuction buradaki damarlara zarar verip ameliyat yerinde dikiş alınması gibi sorunla doğabilir. Özellikle sigara içen hastalarıma bunu söylüyorum ve liposuction planlayacaksam sınırlı alanda planlıyorum. Operasyon genel anestezi altında yapılmaktadır. 2-3 gece hastanede yatmak uygundur. Vücudunuzda sarkan olan bölge ayakta iken çizim yapılarak belirlenmesi sonrası sarkan kısım çıkarılmakta; göbek deliği üzerinde kalan kısım gerilerek pubik bölgeye yani sezaryen izi olan bölgeye kadar gerilip indirilerek dikilmektedir. Karın germe adını da bu sayede almaktadır. Bununla birlikte karın kaslarınızı da sıkılaştırarak karın bölgesinde spor yapmış gibi sıkılaşma ve sert bir karın kası oluşturmaktayız. Karın bölgesi içine konan drenler genelde 2. Günde çıkarılması sonrası taburculuk uygundur. Ankara karın germe ameliyatında iz kaçınılmazdır. Ameliyat bittiğinde iziniz olacaktır. Fakat bu izi sezaryen izinde olduğu gibi aynı bölgeye yapıp bikini altında kalacak şekilde saklıyoruz bu sayede kişi bikini dahi giyse ameliyat olduğu belli olmamaktadır. Ameliyat sonrası hemen korse kullanmak önemlidir ve bu korseyi 2 haftaya tamamlamak şarttır. Bu sayede hem karın germe bölgesi daha hızlı iyileşmekte ve kanam seroma gibi komplikasyonlar oluşmamaktadır. Ameliyat sonrası 1 hafta 45 derece açı ile yatmayı öneriyorum. Bu sayede hem ağrı olmamakta hem de yara bölgesi gereğinden fazla gerilmeyip iyileşme hızlı olmaktadır. Karın germe ameliyatı büyük bir ameliyattır. Bu işlem için 10 gün ayırmanızda fayda vardır. 10 gün sonra sosyal yaşantınıza dönmeniz mümkündür” ifadelerini kullandı.

Mini Abdominoplastinin (Mini Karın Germe) karın bölgesi sarkmasının daha kısıtlı olduğu hastalara uygulanan bir işlem olduğunu ifade eden Op.Dr. Yüce, “Bu ameliyatta sarkma bölgesi çıkarılması sonrası yine dikiş yapılarak işlem sonlandırılmaktadır. Sarkma az olduğu için genelde iz de sezaryen izi uzunluğunda olur. Bu operasyona sıklıkla liposuction da eklemekteyim. Kısa sürede iyileşme ve ayağa kalkmak mümkündür. Genel dren gerekmez. Çepeçevre vücut germe ameliyatı genelde 30-40-60 kg gibi ciddi kilo veren hastalara uygulamaktayım bu hastaların çepeçevre deri sarkmaları vardır ve bunu yok etmek için 360 derece dönerek deriyi eksize etmek gerekir. Operasyon sonrasında yine çamaşır altında kalacak şekilde fakat çepeçevre iziniz olacaktır. İyileşme süresi klasik abdominoplasti ile aynı sürededir” açıklamalarında bulundu.