  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile Hızlı bir şekilde zayıflama görme kaybına neden oluyor! Zayıflama ilaçları: Son dönemde kullanımı arttı...
Kadın - Aile

Hızlı bir şekilde zayıflama görme kaybına neden oluyor! Zayıflama ilaçları: Son dönemde kullanımı arttı...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı bir şekilde zayıflama görme kaybına neden oluyor! Zayıflama ilaçları: Son dönemde kullanımı arttı...

Hızlı bir şekilde kilo verip ince, fit bir vücuda sahip olmak birçok kişinin kullandığı ilaçlar zararı olabilir. Medipol Sağlık Grubu'ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sevil Arı Yaylalı, son dönemde kullanımı artan zayıflama ilaçlarının nadir de olsa kalıcı görme kaybına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Medipol Sağlık Grubu'ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sevil Arı Yaylalı: "Zayıflamak uğruna göz sağlığınızı riske atmayın. Bu ilaçları kullanan veya kullanmayı düşünen hastalar, görme sinirinde hasar riski nedeniyle tedaviye başlamadan önce mutlaka bir göz hekiminin kontrolünden geçmesi gerekiyor"

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yaylalı, son zamanlarda popüler hale gelen yeni nesil zayıflama ilaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaylalı, milyonların kilo verme umuduyla kullandığı bu ilaçların, nadir de olsa kalıcı görme kaybına yol açabileceğini aktararak, "Zayıflamak uğruna göz sağlığınızı riske atmayın. Bu ilaçları kullanan veya kullanmayı düşünen hastalar, görme sinirinde hasar riski nedeniyle tedaviye başlamadan önce mutlaka bir göz hekiminin kontrolünden geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Diyabet tedavisi için geliştirilen ve kilo kaybı sağlaması nedeniyle yaygın kullanılan GLP-1 reseptör agonistlerinin bazı hastalarda göze ait yan etkilere neden olabileceğini vurgulayan Yaylalı, bu ilaçlarla ilişkilendirilen en önemli yan etkinin, görme sinirinde beslenme bozukluğu sonucu ortaya çıkan iskemik optik nöropati olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Yaylalı, şeker hastalığı veya obezitesi bulunan kişilerin bu ilaçları kullanmadan önce mutlaka göz muayenesinden geçmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu ilaçların kullanımı öncesinde hastaların göz hekimi tarafından değerlendirilmesi, varsa retinopati gibi risklerin tespit edilmesi gerekir. Çünkü hızlı kan şekeri düşüşleri, mevcut göz tutulumunu ağırlaştırabilir." uyarısında bulundu.

Hızlı kan şekeri düşüşlerinin özellikle diyabetik retinopati hastalarında tehlikeli olabileceğini belirten Yaylalı, bazı hastalarda görme azalmasına yol açan görme noktasında sıvı birikiminin gözlemlenebileceğini aktardı.

Yaylalı, bu durumda göz içi enjeksiyon tedavisinin gerekebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Zayıflama ilaçlarının yaşa bağlı sarı nokta hastalığı (makula dejenerasyonu) üzerindeki etkileri de henüz tam açıklığa kavuşmadı. Bazı çalışmalarda kuru tip sarı nokta riskinin azaldığı, yaş tip formun ise arttığı bildiriliyor. Ancak bu konuda kesin yargıya varmak için uzun dönemli, geniş hasta gruplarında yapılacak araştırmalara ihtiyaç var."

Saç dökülmesini hızlıca kesiyor: Bu yiyecek saç dökülmesini anında durduruyor! Büyük bir etkiye sahip olduğu biliniyor!
Saç dökülmesini hızlıca kesiyor: Bu yiyecek saç dökülmesini anında durduruyor! Büyük bir etkiye sahip olduğu biliniyor!

Kadın - Aile

Saç dökülmesini hızlıca kesiyor: Bu yiyecek saç dökülmesini anında durduruyor! Büyük bir etkiye sahip olduğu biliniyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rektör Afyoncu'dan hutbe rahatsızlığına tokat gibi cevap! "Türk ordusunun adını anmak için müsaade mi alacağız?"
Gündem

Rektör Afyoncu'dan hutbe rahatsızlığına tokat gibi cevap! “Türk ordusunun adını anmak için müsaade mi alacağız?”

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, maneviyat düşmanlarının, dünkü Cuma hutbesinde “Mehmetçik, Şehitli..
Ayvacık açıklarında sarsıntı! Bölge halkı depremle irkildi
Gündem

Ayvacık açıklarında sarsıntı! Bölge halkı depremle irkildi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!
Gündem

CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!

Adı sürekli yolsuzluklarla anılan CHP'de bir skandal daha patladı. Serik eski ilçe başkanı ziraat mühendisi Y.E., hakkında başlatılan 'rüşve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23