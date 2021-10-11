Merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleştirildi. Kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Ar-Ge merkezinde öğretmenlerimize ve personele yönelik olarak geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen test kiti üretim aşamasına geldi” dedi. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi ‘Hızlı antijen testi nedir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Hızlı antijen kit testi nedir?

Anlık olarak hasta olup olmadığınızı belirleyen testlere antijen testi denir. COVID-19 Antijen testi için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamakla beraber, testin tüm bireyler tarafından uygulanması tavsiye edilir.

COVID-19 Antijen testi boğaz sürüntüsü yöntemi ile uygulanır, test sonuçları ise yaklaşık 15-20 dakikalık bir süre içerisinde çıkar. Eğer antijen testi pozitif çıkarsa hastaya antikor testi uygulanır. Antikor testi uygulanmasındaki amaç, hastanın vücudunun mevcut rahatsızlığa karşı bağışıklık düzeyini belirlemektir.