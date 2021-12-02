Hızla yayılıyor! BAE'de ilk Omicron virüsü tespit edildi

Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) 1 kişide korona virüsün yeni mutasyon türü Omicron'a rastlandığı açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir Afrika ülkesinden gelen ve 2 doz Covid-19 aşısını yaptıran bir Afrikalı kadında, korona virüsün Omicron mutasyonunun görüldüğü bildirildi.

Omicron'a yakalanan kadın karantinaya alındı

Böylece ülkede ilk Omicron vakasına rastlandığı aktarıldı. Omicron mutasyonu ile enfekte olan kadının herhangi bir semptomunun bulunmadığı, karantinaya alınarak durumunun takip edildiği ve temasta bulunanların da izole edildiği vurgulandı.

Açıklamada, yeni mutasyonların yayılmasıyla mücadele amacıyla güçlendirici aşı da dahil olmak üzere aşılanmanın önemine bir kez daha vurgu yapıldı.