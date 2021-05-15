Hızla dijitalleşiyoruz! ‘Cep’ten internet abone sayısı 65 milyonu geçti

Toplam mobil internet kullanım miktarı 1 milyon 911 bin 720 terabayt olarak kayıtlara geçti. 2020’de de M2M dahil mobil abone adedi 82 milyon 128 bin 104’ü bulmuştu. 2009 Temmuz ayında sunulmaya başlanan 3G’den 2016 Mart itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 abone yararlanmıştı. 1 Nisan 2016’da 4.5G’nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine geçiş süratlenmişti. 2020’de 3G abone sayısı 4 milyon 330 bin 89’a gerilerken, 4,5G abone sayısı 75 milyon 860 bin 370’e dayanmıştı. M2M abone sayısı ise 6.4 milyon olmuştu.