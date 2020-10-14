Hızla dijitalleşerek kârına kâr kattı

Akit Ekonomi

Güçlü mali yapısıyla dikkat çeken Sabancı Holding, salgın sürecini başarıyla yönetti. Zorlu süreçte de üretime ara vermeyen ve şirketlerini hızla dijitalleştiren holding, kârını yüzde 15 arttırdı. İlk yarıyı 2.2 milyar lira net kâr, 27.4 milyar lira konsolide satışla tamamladı.

İyi bir performans çizdi

Sabancı CEO’su Cenk Alper, pandemi döneminde en büyük avantajlarının dijitalleşmeye erken başlamaları olduğunu belirtti. Alper, “Çok şükür, tüm işlerimizi kesintisiz sanal ortama taşıdık ve bir sorunla karşı karşıya kalmadık” dedi. Enerji şirketlerinin dijital dönüşümlerini tamamlayarak iyi bir performans çizdiklerine işaret eden Alper, “Şu anda santrallerimizin tamamını İstanbul’da bir merkezden çalıştırabilir vaziyetteyiz” diye konuştu. İlk 6 ayın kendileri adına verimli geçtiğini dile getiren Alper, “Corona virüsüyle (Covid-19) mücadelede aktif rol oynadık. Virüs paniğiyle geçen aylarda enerji ve perakende şirketlerimiz etkinlerdi” mesajını verdi.

Temkinlikli ilerliyoruz

Grup olarak temkinli bir şekilde ilerlediklerini anlatan Alper, “İkinci dalganın gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Ama biz her senaryoyu ele alıyoruz, tedbiri elden bırakmıyoruz” şeklinde konuştu. Sabancı bünyesinde bulunan Enerjisa’nın da başarılı bir grafik ortaya koyduğunu vurgulayan Alper, şirketin yenilenebilir enerjide iyi bir noktaya geldiğini kaydederek, “Yatırımlarımız sürüyor. Bunun avantajını gördük, görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Güneş enerjisinde de var

“Güneş enerjisinde varız. İki ihale almış durumdayız. Aydın ve Çanakkale’de iddialıyız. Bu iki şehrimizde ölçümleri yapıp aşama alıyoruz” açıklamasında bulunan Alper, “Güneş paneli üretimi konusuna ise bakıyoruz. Pil ve güneş enerjisi konusunu çok yakından takip ediyoruz” bilgilerini de paylaştı. Ayrıca Covid-19’un yayılımını durdurmak için pek çok tedbir aldıklarını aktaran Cenk Alper, şunları söyledi: “Ekipler bölündü. Yüzde 50 bir hafta, yüzde 50 öteki hafta ofise geliyor. Haftada iki gün ofisler dezenfekte ediliyor. Öbür taraftan Carrefoursa’da çalışan elemanlarımız için ‘mesafeyi koruma’ uygulamasını hayata geçirdik. Uygulama gönüllük esasına dayanıyor. Elemanlarımız ya kollarına bileklik takıyorlar ya da cep telefonlarına aplikasyonumuzu indiriyorlar. Birbirlerine yaklaşmaları halinde sistem uyarıda bulunuyor.