Hızla artan bağırsak kanserini basit önlemlerle engelleyebilirsiniz

İnsanlığın en büyük sorunlarından biri olan kanser insan yaşamını tehdit ediyor. Uzmanlar çok hızlı artış gösteren bağırsak kanserinden korunmanın mümkün olduğunu belirtiliyor. Özellikle dinen yasak olan alkol gibi kötü alışkanlıklardan kurtulmak aynı zamanda bağırsak kanserine yakalanma riskini de kurtarmak anlamına geliyor.

Sigaradan uzak durun

Alanında uzman kişilere göre bağırsak kanseri sigara kullanımı ile ciddi bir oranda ilişkili. Sigara alışkanlığı olan kişilerin bağırsaklarında polipler (bağırsaktaki küçük doku büyümeleri) geliştirme olasılığı daha yüksek ayrıca düzenli olarak kontrol edilmediğinde kansere dönüşme riski bulunuyor.

İçilen her sigara bağırsak kanseri riskini yükseltmektedir.

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Alkol büyük zarar veriyor

Aynı sigara içmek gibi, herhangi bir miktarda haram olan alkol kullanımı da bağırsak kanseri dahil olmak üzere kanser riskini yükseltiyor..

Haram olan alkolden uzak durarak hücrelerinizi koruyabilirsiniz. Böylece kanser riskini de azaltabilirsiniz.

Yapılan araştırmalar ne kadar çok alkol tüketilirse o kadar yüksek oranda kansere yakalanma riskinin olduğunu tespit etti.

Lif zengini besinler tüketin

18 yaş üzeri insanların yüzde 90'ından fazlası beslenme alışkanlıklarına lifli yiyecekleri yeterince tüketmiyor. Lifli gıdalar bağırsakları ve önemli mikrobiyomları (Mikrobiyota bakterilerinin sayısı, bizim kendi hücrelerimizin sayısından 10 kat fazladır. Mikrobiyotanın sahip olduğu genetik materyel mikrobiyom olarak adlandırılıyor.) sağlıklı tutmak için oldukça önemlidir. Lif açısından zengin olan besinleri tüketmek bağırsak kanserinin bir türü olan kolon kanserine karşı da büyük bir koruma sağlamaktadır. Lifli gıdalar tüketerek kolon kanseri riskini de düşürebilirsiniz.

İkinci beynimiz olan bağırsakları sağlıklı ve işler halde tutmak için fındık, karnabahar, brokoli, arpa, meyve, fasulye, bezelye, yulaf gibi yiyiecekleri hemen hemen her gün tüketmeye özen gösterin.

İşlenmiş gıdalardan uzak durun

Kırmızı et gibi işlenmiş gıdaları mümkün olduğunca tüketmekten uzak durun, bağırsak kanseri riskini artırdığına ilişkin güçlü şüphe ve kanıtlar bulunuyor.

Kırmızı eti çok sık tüketmemek bir çözüm olabilir. Bir hafta içinde 500 gramdan az pişmiş kırmızı et yemek idealdir ancak işlem görmüş etlerden uzak durun. Kırmızı etten alabileceğiniz proteini balık ve tavuktan alabilmeniz mümkün. Hatta Fasulye ve mercimek gibi bakliyatları tüketmeniz daha faydalı olabilir.

Kilonuzu koruyun

Alanında uzman araştırmacılar bağırsak kanseri ile çağımızın hastalığı obezite arasında bağlantı olduğunu belirtiyor.

Çok hızlı şok şeklinde olan diyatlerden kaçının çünkü bu diyetler vücudun zayıf düşmesine neden olarak istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

Sağlıklı bir beslenme ve sporla kilolarınızdan kurtulmanız en iyi yoldur.