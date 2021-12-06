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Ekonomi Hızını dövizdeki artış da kesemedi! Kasım ayı e-ticaret cirosunda dudak uçuklatan rakam
Ekonomi

Hızını dövizdeki artış da kesemedi! Kasım ayı e-ticaret cirosunda dudak uçuklatan rakam

E-Ticaretin hızını dövizdeki aşırı değerlenme de kesemedi, Efsane Cuma ve diğer Kasım ayı kampanyalarında yine rekorlar kırıldı. Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, 11.11, Efsane Cuma ve Siber Pazartesi gibi üç ayrı global kampanyanın düzenlendiği Kasım ayında e-ticaretin cirosunun yaklaşık 50 milyar TL olarak açıklanmasının beklendiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 18:40:00 -
Hızını dövizdeki artış da kesemedi! Kasım ayı e-ticaret cirosunda dudak uçuklatan rakam

 Yeni Akit/Ankara 

E-Ticaretin hızını dövizdeki aşırı değerlenme de kesemedi, Efsane Cuma ve diğer Kasım ayı kampanyalarında yine rekorlar kırıldı. 2020 Kasım’ında cironun 27,2 milyar TL olduğunu anımsatan Kayral, şunları söyledi:

“Geçen yılın Kasım’ına göre işlem hacminde yüzde 80-85 aralığında artış olacak. Aslına bakarsanız genel beklentinin biraz altındayız. Sektör, yüzde 100-120 oranlarında tarihi artışlar bekliyordu. Dövizdeki aşırı değerlenme, yeni rekorlar kırılmasına engel olamasa da rekorun seviyesini biraz aşağı çekti. Belirsizliğin çok yoğun olduğu bu tür dönemlerde genelde insanlar alışverişten çekinir, tasarrufa önem verir. Ancak kampanyalar o kadar cazipti ki milyonlarca kişi dayanamadı, AVM’lere akın etti, sabahlara kadar e-ticaret pazaryerlerinde gezindi”

Aralık’ta da kampanyalar sürecek

Kasım kampanyalarında elektronik başta olmak üzere, hazır giyim, ayakkabı, küçük ev aletleri, ev tekstili ve kişisel bakım ürünleri kategorilerinde yoğunluk yaşandığını bildiren Kayral, “E-Ticarette kampanyalar Aralık ayında da sürecek. Eğer, dövizdeki dalgalanma sona ererse, bu yıl Aralık ayı ciroları Kasım ayını da geçebilir. Genel beklenti, Kasım-Aralık’ta işlem hacminin 100-120 milyon TL aralığında olması. 2021 sonunda Türkiye geneli e-ticaret hacminin de 450 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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