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Yerel Hızını alamayan motorcu kamyonet altında kaldı!
Yerel

Hızını alamayan motorcu kamyonet altında kaldı!

Yeniakit Publisher
2024-08-30 14:24:00 - 2024-08-30 14:33:20

Antalya'da hızını kontrol edemeyen motosikletli sürücünün aracı kamyonet altında kalırken, sürücü kamyona çarparak yola savruldu. Yerdeki motosiklet sürücüsü arkadan gelen kamyonet şoförünün dikkati ile ölümden kıl payı kurtuldu.

Kaza, sabah saat 08.50'de Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi Doğu Garajı AVM önünde yaşandı. Bir esnafın güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülere göre, Cebesoy caddesi istikametinden 1261 sokağa doğru sağa dönmek üzere olan E.Ç. isimli şahsın kullandığı 19 SP 948 plakalı kamyonete, aynı istikamette seyir halindeki Aslan Kaan Ç.'nin (19) kullandığı 07 AZS 172 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle kamyonetin arkasına kafasını vurarak yere düşerken, kafasındaki kask sürücüyü korudu, motosiklet ise seyir halindeki kamyonetin altında kaldı. Sabah saatlerinde yoğun trafiğin olduğu bölgede; motosikletlinin arkasındaki Muratpaşa Belediyesine ait kamyonet şoförünün dikkati sayesinde, yere düşen motosiklet sürücüsü aracın altında kalmaktan kurtuldu. Belediye kamyonu manevra yaparak yaralı sürücünün yanına inerken, sürücünün arkadan çarptığı kamyon şoförü ise aracını durdurarak, yaralı sürücünün başında bekledi.

Motosikletli sürücü Aslan Kaan Ç.'nin yerde savrulması nedeniyle, kolunda ve kulağında yaralanmalar olduğu gözlemlenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaan Ç., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri ve kamyonet şoförü E.Ç. uzun süren uğraşlarla motosikleti aracın altından çıkarttıktan sonra, E.Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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