Hizbullah'tan İsrail'e tehdit: Hedefleri vuracağız!
Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah İsrail'e yönelik saldırı tehditlerinde bulundu.
Lübnan'daki Şii Hizbullah Hareketi lideri Hasan Nasrallah İsrail'i tehdit etti. Nasrallah İsrail'e karşı yürüttüklerini belirttiği "düşük dozda karşılık verme" stratejisini değiştirmeye hazırlandıklarını iddia etti.
Bu kapsamda Nasrallah, İsrail güçlerinin saldırıları karşısında İsrail/Filistin içerisindeki hedefleri vurmaya ağırlık verebileceklerini açıkladı.
Öncelikli hedeflerinin Filistin'in kuzeyi, Celile Bölgesi ve Golan Tepeleri olabileceğini ifade eden Nasrallah, konuya dair daha fazla detay vermedi.
Geçtiğimiz günlerde Güney Lübnan'dan İsrail / Filistin içerisine Hizbullah'ın düzenlediği belirtilen roketli saldırılar gerçekleşmişti. İran ve İsrail ilişkilerindeki gerilimin tırmanmasıyla Güney Lübnan'ın 2006'daki gibi yeniden bir savaş alanı olabileceği belirtiliyor.
Kaynak: Mepa News