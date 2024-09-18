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Dünya Hizbullah intikam yemini etti! İsrail vatandaşları sığınaklara…
Dünya

Hizbullah intikam yemini etti! İsrail vatandaşları sığınaklara…

Yeniakit Publisher
2024-09-18 18:25:00 -
Hizbullah intikam yemini etti! İsrail vatandaşları sığınaklara…

Hizbullah tarafından Lübnan'da kullanılan iletişim cihazlarına terör devleti İsrail tarafından art arda saldırlar düzenlenmesi sonrası Hizbullah en yakın zamanda karşılık vereceklerini açıkladı. İsrail'de son saatlerde güvenlikle ilgili istişare toplantılarının yapıldığına vurgu yapan İsrailli bir yetkili, Hizbullah'ın "gerçek saldırı" ihtimalinin olduğunu savundu.

İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından Hizbullah'tan gelebilecek olası bir saldırı için askeri hazırlık yapıyor. Yediot Ahronot gazetesine göre, İsrail ordusu, Hizbullah'ın vereceği karşılığa hazırlanıyor.

"Israel Hayom" gazetesinde yer alan habere göre İsrailli bir güvenlik yetkilisi, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin konuştu. İsrail'de son saatlerde güvenlikle ilgili istişare toplantılarının yapıldığına vurgu yapan yetkili, Hizbullah'ın "gerçek saldırı" ihtimalinin olduğunu savundu.

Güvenlik yetkilisi, "Hizbullah ile artan gerilim uçurumun eşiğinde. Belki yakında İsrailli tüm vatandaşlar sığınaklarda yaşar." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki savaşın artık bittiğini ve İsrail ordusunun kuzeye doğru hareket ettiğini iddia eden yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kış mevsiminin gelmesiyle yağışların artması bekleniyor. Bu durumda Hizbullah'ın hareket alanı kolaylaşırken koşullar, İsrail ordusu için pek uygun olmayacak.

 

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