Hizbullah intikam yemini etti! İsrail vatandaşları sığınaklara…

İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından Hizbullah'tan gelebilecek olası bir saldırı için askeri hazırlık yapıyor. Yediot Ahronot gazetesine göre, İsrail ordusu, Hizbullah'ın vereceği karşılığa hazırlanıyor.

"Israel Hayom" gazetesinde yer alan habere göre İsrailli bir güvenlik yetkilisi, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin konuştu. İsrail'de son saatlerde güvenlikle ilgili istişare toplantılarının yapıldığına vurgu yapan yetkili, Hizbullah'ın "gerçek saldırı" ihtimalinin olduğunu savundu.

Güvenlik yetkilisi, "Hizbullah ile artan gerilim uçurumun eşiğinde. Belki yakında İsrailli tüm vatandaşlar sığınaklarda yaşar." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki savaşın artık bittiğini ve İsrail ordusunun kuzeye doğru hareket ettiğini iddia eden yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kış mevsiminin gelmesiyle yağışların artması bekleniyor. Bu durumda Hizbullah'ın hareket alanı kolaylaşırken koşullar, İsrail ordusu için pek uygun olmayacak.