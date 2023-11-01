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Gündem Hizbullah, Hasan Nasrallah'ın Cuma günü yayınlanacak konuşmasından görüntüler yayınladı “Biz İsrâiloğulları’na kitapta şunu bildirdik”
Gündem

Hizbullah, Hasan Nasrallah'ın Cuma günü yayınlanacak konuşmasından görüntüler yayınladı “Biz İsrâiloğulları’na kitapta şunu bildirdik”

Yeniakit Publisher
2023-11-01 09:35:00 -

Lübnan'daki Hizbullah Örgütü, ülkenin güney sınırındaki operasyonlarda 120 İsrail askerini vurduklarını, 9 tankı imha ettiklerini ve bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurmuştu. Hizbullah, Cuma günü yayınlanacak konuşmasından görüntüler yayınladı.

Hizbullah, Hasan Nasrallah'ın Cuma günü yayınlanacak konuşmasından görüntüler yayınladı. Yayınlanan görüntülerde İsra suresinin 4. Ve 5. Ayetlerini okunuyor.

İsra 4 ve 5: Biz İsrâiloğulları’na kitapta şunu bildirdik: Doğrusu siz yeryüzünde iki kez bozgunculuk çıkaracak ve gerçekten büyük bir taşkınlıkla büyüklenip azacaksınız. Vakti geldiğinde kullarımızı üzerinize yollayacağız ve onlar sizi öldürmek için her tarafı didik didik arayacak.

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