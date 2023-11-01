Hizbullah, Hasan Nasrallah'ın Cuma günü yayınlanacak konuşmasından görüntüler yayınladı “Biz İsrâiloğulları’na kitapta şunu bildirdik”

Hizbullah, Hasan Nasrallah'ın Cuma günü yayınlanacak konuşmasından görüntüler yayınladı. Yayınlanan görüntülerde İsra suresinin 4. Ve 5. Ayetlerini okunuyor.

İsra 4 ve 5: Biz İsrâiloğulları’na kitapta şunu bildirdik: Doğrusu siz yeryüzünde iki kez bozgunculuk çıkaracak ve gerçekten büyük bir taşkınlıkla büyüklenip azacaksınız. Vakti geldiğinde kullarımızı üzerinize yollayacağız ve onlar sizi öldürmek için her tarafı didik didik arayacak.

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