Hizb-ut Tahrir: Bayram yeni bir başlangıç olsun

Göksel Çağlav Ankara

Anayasa Mahkemesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün raporu doğrultusunda, terör örgütü olmadığı kararını vermesinin ardından çalışmalarına hız veren Hizb-ut Tahrir, yayınladığı duygusal videoda, Ramazan Bayramı’nın yeni bir başlangıç olmasını diledi. Hizb’ut Tahrir, “Bombalar altında inleyen kardeşlerimizin çığlıkları ya da iffeti kirletilen bir bacının haykırışı, ağlayarak, ‘sizi Allah’a şikayet edeceğim’ diyen bir çocuğun gözyaşları ile bayram sevincini de unuttuk. Bu Ramazan bayramı yeniden uyanış zamanı” sözleriyle İslam dünyasının bayramı tam anlamıyla yaşayamadığını ortaya koydu. Duygusal videoda, “İşte o zaman insanlar arasında çıkartılmış en hayırlı ümmet olacak, Ramazanlar Ramazan, bayramlar bayram olacak” denildi.