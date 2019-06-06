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Hizb-ut Tahrir: Bayram yeni bir başlangıç olsun

Terör örgütü olmadığı kararı verilen Hizb-ut Tahrir, yayınladığı duygusal videoda, Ramazan Bayramı’nın yeni bir başlangıç olmasını diledi.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:57
Hizb-ut Tahrir: Bayram yeni bir başlangıç olsun

 Göksel Çağlav  Ankara 

Anayasa Mahkemesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün raporu doğrultusunda, terör örgütü olmadığı kararını vermesinin ardından çalışmalarına hız veren Hizb-ut Tahrir, yayınladığı duygusal videoda, Ramazan Bayramı’nın yeni bir başlangıç olmasını diledi. Hizb’ut Tahrir, “Bombalar altında inleyen kardeşlerimizin çığlıkları ya da iffeti kirletilen bir bacının haykırışı, ağlayarak, ‘sizi Allah’a şikayet edeceğim’ diyen bir çocuğun gözyaşları ile bayram sevincini de unuttuk. Bu Ramazan bayramı yeniden uyanış zamanı” sözleriyle İslam dünyasının bayramı tam anlamıyla yaşayamadığını ortaya koydu. Duygusal videoda, “İşte o zaman insanlar arasında çıkartılmış en hayırlı ümmet olacak, Ramazanlar Ramazan, bayramlar bayram olacak” denildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:57
  1. Ankara
  2. Anayasa Mahkemesi
  3. Emniyet Genel Müdürlüğü
  4. Hizb-ut Tahrir
  5. Ramazan Bayramı
  6. İslam dünyası

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