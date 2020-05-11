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Aktüel

Hizan’daki ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

Bitlis’in Hizan Kaymakamlığı ve Kızılay Hizan Temsilciliği işbirliğiyle ilçe merkezindeki ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:01:49 -
Hizan’daki ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

Bitlis’in Hizan Kaymakamlığı ve Kızılay Hizan Temsilciliği işbirliğiyle ilçe merkezindeki ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yapılıyor.


İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, yemeklerin hazırlandığı Merkez YİBO mutfağını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Burada hazırlanan yemeklerin tamamen gönüllülük esasına göre dağıtımını yapan Kızılay ekiplerini tebrik eden Kaymakam Köleoğlu, "Mübarek Ramazan ayının manevi atmosferini idrak ettiğimiz şu günlerde, aynı zamanda bütün dünyanın başına bela olan bir salgınla da mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımız geleneksel iftar çadırlarımızdan ve toplu iftar programlarımızdan mahrum kalıyor. Özellikle evinde tek başına yaşayan, yemek yapmaya gücü yetmeyen, salgından dolayı da kapalı olan restoranlardan faydalanamayan yaşlılarımız mağdur oluyor. Bu mağduriyeti gidermek adına başlattığımız bu çalışmaya destek olan Türk Kızılayına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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