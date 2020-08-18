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Teknoloji Hız testi nasıl yapılır? İnternet speed test
Teknoloji

Hız testi nasıl yapılır? İnternet speed test

Türk Telekom hız testi, hız testi nasıl anlaşılır, Speed test nasıl yapılır? Soruları internet hızında yavaşlama olan vatandaşlar tarafından merak edilmekte. İnternetinizin hızını en hızlı bir şekilde test edebilirsiniz. Peki internet hız testi nasıl yapılır? Speedtest, Türk Telekom ve BTK internet hız testi sorgulama nasıl yalır?

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:17:00 - 2020-08-18 18:20:30
Hız testi nasıl yapılır? İnternet speed test

İnternet hız testi ister mobil ister masa üstü bilgisayar kullanan vatandaşlar tarafından zaman zaman sorgulanmakta. Günümüz bilgisayar çağı olduğundan yediden yetmişe herkes internet kullanmakta. İnternette çok acil bir işinizi halledeceğiniz vakit bilgisayarınız ya da akıllı telefonunuzda internet çok yavaş olduğunda adeta kafayı yersiniz. Bazı internet kullanıcılara fiber bağlantısı ile hızlı olmanın avantajını yaşasa da ancak yine de çok sayıda kullanıcı hız testini nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, internet hızı testi nasıl yapılıyor? Hız testi ne kadar olursa internet hızında sorun olmadığı anlaşılır? İşte detaylar.

İnternet hızı testi konusunda en doğru sonuca ulaşmak için hız testi yapacağınız site de oldukça önemlidir. Kullanıcılar en güvenilir internet hız testi sitesinin Speedtest olduğunu söylemekte. 

İnternet hız testi nasıl yapılır?

İnternet hız testi sorgulamasında doğru sonuca ulaşmak için yapılması gerekenler söz konusudur. 

İnternet hız testi yapacağız sayfa dışındaki tüm internet sayfalarının açık olmamasına dikkat ediniz. Wi Fe kablosuz bağlantıda modemin yerine göre internet hız testinde performans değişebilir. İnternet hız testinde tam sonucu almak için ethernet kablosuyla bilgisayarınızı modeminize bağlayıp hız testini başlatabilirsiniz.

Türk Telekom internet hız testi için tıklayınız

İnternet hız testi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hayata geçirilen İnternet hız testi hizmeti internet sağlayıcınıza ait ait anlık gecikme süresi, veri yükleme  ve veri indirme hızını ölçmek için uygulanan bir tekniktir. BTK hız testi hem Android hemde IOS uygulamaları üzerinden üzerinden indirme imkanı da sunmakta. BTK hız testi için tıklayınız

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