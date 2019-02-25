0553 313 94 23

Hitler'den hala maaş aldıkları ortaya çıktı!

İkinci Dünya Savaşı'ndan Belçika'yı işgal eden Almanya Şansölyesi Adolf Hitler’in Almanya’yla iş birliği yapan Belçikalılara emekli maaşı bağlattığı belirlendi. Belçika Parlamentosu günümüzde hala 22 Belçikalının Hitler’den emekli maaşı aldığını ortaya çıkardı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 00:29
Hitler'den hala maaş aldıkları ortaya çıktı!

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Belçika’yı işgal eden Eski Almanya Şansölyesi Adolf Hitler, kendisine sadık ve itaatkâr olan Belçikalılara ek bir emekli maaşı sözü vermişti. Belçika Parlamentosu, günümüzde 22 Belçikalının hala Almanya’dan “sadakat ve itaat” emekli maaşı aldığı ortaya çıktı. Belçika hükümetinin, Alman makamlarından emekli maaşı alanların listesini talep edeceği açıklandı. 

Hapiste yatanlar daha fazla maaş alıyor

İkinci Dünya Savaşından sonra yaklaşık 80 bin kişi Belçika mahkemelerince, düşmanla işbirliğinden suçlu bulunmuştu. Ancak cezaevinde yatanların bazılarının Adolf Hitler tarafından imzalanan kararnamelerden faydalanarak cezaevinde kaldıkları süre oranınca Almanya’dan ek emekli maaşı aldığı ortaya çıktı. Savaş sırasında da Almanya’da çalışmak zorunda kalan Belçikalılara Almanya, tazminat ödemişti. 

"Maaşlar kesilsin" çağrısı

Hitler tarafından emekli maaşı alan 22 Belçika’nın kimliğini öğrenebilmek için Belçika hükumeti, diplomatik girişiminde bulunacak. DéFi Partisi Genel Başkanı Olivier Maingain'in, “Belçika hükümeti, bütün işbirlikçilerin isim listesini talep etmelidir. Emekli aylığının ödemesi sona ermelidir” ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, savaştan sonra Almanya’nın, emekli maaşı alanların listesini Belçika’yla paylaşmayı reddettiği öğrenildi. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 00:29
  1. belçika
  2. hitler
  3. emekli maaşı
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    1. ABD'nin yalanı deşifre oldu!..
    2. İİT'den Mescid-i Aksa'nın sembol..
    3. Adana'da yangın
    4. Dev finalde görülmemiş olay!
    5. Husilerden semt pazarına saldırı: 12..
    6. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    7. Kırklareli’de bir ilçede daha okullar..
    8. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    9. Trump ve Kim Jong-un’dan ortak bildiri
    10. İran'da tutuklu Fransız vatandaşı..
    11. Hitler'den hala maaş aldıkları ortaya..
    12. "Bu millet, hiçbir dönemde yıkım..
    13. ABD'den 'Venezuela' açıklaması:..
    14. Ulaştırma Bakanı Turhan: “31 Mart, bir..
    15. Ali Gültiken'in acı günü
    16. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Şubat 2019
    17. "Bu seçim bölgede hesapları olan..
    18. El İttihad'da Bilic dönemi sona erdi
    19. Trabzonspor'da yönetim, futbol..
    20. Yemen'de Husiler semt pazarına..
    21. "Filistin devletinin kurulmasını..
    22. Kırklareli'nde eğitime kar engeli
    23. Türkiye'den çok sert S-400 tepkisi:..
    24. Hitler’den emekli maaşı alan 22..
    25. Nafaka mağduru Akit'e konuştu:..
    26. Serdar Arseven'den çağrı: 28 Şubat'ta..
    27. Ateş; "Evleri sular altında kalan..
    28. Hasta nakli yapan ambulansın çarptığı..
    29. Göztepe'de teknik direktör belli oldu
    30. Ambulansın çarptığı adam can verdi!
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    Tamamı Türkiye'de üretilen yerli ve milli Marin Motorumuz, fuarda görücüye çıktı
    Tamamı Türkiye'de üretilen yerli ve milli Marin Motorumuz, fuarda görücüye çıktı
    Kızılay Genel Başkanı Kınık: Yemen'de çocuklar açlıktan ölürken biz ekmek israfı ediyoruz
    Kızılay Genel Başkanı Kınık: Yemen'de çocuklar açlıktan ölürken biz ekmek israfı ediyoruz
    Erdoğan'dan Prens Selman'a: Kendinden şüphen yoksa ne korkuyorsun?
    Erdoğan'dan Prens Selman'a: Kendinden şüphen yoksa ne korkuyorsun?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    CHP'ye zehir zemberek sözler: Tarafıma darbe yapıldı
    CHP'ye zehir zemberek sözler: Tarafıma darbe yapıldı