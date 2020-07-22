  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

"Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali Bodrum'da sahnelendi

Türkiye'nin en çok bilinen müzikali sanatseverlerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-07-22 23:45:55 -
"Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali Bodrum'da sahnelendi

MUĞLA (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları (SAMDOB), Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Hisseli Harikalar Kumpanyası" adlı müzikali sahneledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri" kapsamında, Türkiye'nin en çok bilinen müzikali "Hisseli Harikalar Kumpanyası", Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sanatseverlerle buluştu.

Haldun Dormen'in yazdığı, müziği Melih Kibar'a ait müzikal, Şahan Gürkan yönetmenliğinde ve Şebnem Şenel'in koreografisiyle sahnelendi.

Anadolu'da turne yapan bir çadır tiyatrosunun assolistinin başka bir yere transfer olmasının ardından kumpanyanın assolist arayışına girmesi ve bir köy ağasının yeni assoliste aşık olmasıyla gelişen olayların konu edildiği müzikal beğeniyle izlendi.

Bodrum Kaleiçi etkinlikleri, 24 Temmuz'da "İlk nefes bir dokunuş Göbeklitepe" adlı konserle sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı