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Hisarcık’ta mahalle fırınlarında ekmek yapımı yasaklandı

Hisarcık Kaymakamlığı, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan süresince mahalle fırınlarında ekmek yapımının yasaklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:26:15 -
Hisarcık’ta mahalle fırınlarında ekmek yapımı yasaklandı

Hisarcık Kaymakamlığı, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan süresince mahalle fırınlarında ekmek yapımının yasaklandığını duyurdu.


Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla, halkımızın sağlığı açısından bu günden itibaren Ramazan ayı boyunca ilçemiz mahalle fırınlarında ekmek yapılması yasaklanmıştır. Yasaklara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacaktır” denildi.

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