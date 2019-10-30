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Ekonomi

Hisarcıklıoğlu’na fahri doktora

Girişimcilik, inovasyon ve teknoloji yönetimi alanlarındaki çalışmalarından dolayı İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na fahri doktora verildi.

2019-10-30 11:13:00 -
Hisarcıklıoğlu’na fahri doktora

İskenderun Teknik Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na fahri doktora verdi. İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Üniversite senatosunun, teknolojinin ekonomi ile buluşmasına öncülük eden TOBB ETÜ’yü kurması ve girişimcilik, inovasyon ve teknoloji yönetimi alanlarındaki çalışmalarından dolayı Hisarcıklıoğlu’nu doktoraya layık gördüklerini söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da törende yaptığı konuşmada üniversite gençliğine girişimci olmaları çağrısında bulundu. Zengin olmanın ve istihdam sorununu çözmenin yolunun girişimcilikten geçtiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “En zengin 20 ülkeye baktığınızda, en girişimci 20 ülke olduğunu görürsünüz. Şimdi ülkeler girişimci ithal ediyor. Benim için girişimci sınırları aşan kişidir” dedi.

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