Hisarciklıoğlu: "Türkiye ile Pakistan arasında karşılıklı ticaret 700 milyon dolar civarında"

Rifat Hisarciklioğlu, "Pakistan ile bir çok alanda iş birliği yapıyoruz ve bölgesel kalkınma projelerinde birlikte çalışıyoruz ama maalesef ekonomik iş birliğini istediğimiz seviyeye getiremedik. Kardeşlerarası rakamlara bakıldığında insan üzülüyor. Bir çok platformda beraberiz. Türkiye ile Pakistan arasında karşılıklı ticaret 700 milyon dolar civarında. Karşılıklı ticaretimiz, iki kardeş ülkeye yakışmıyor" dedi.

Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu’nun tanıtım toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Daroo Khan Achakzai, Türk ve Pakistan tarafı eş başkanları ve üyelerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıya 50’ye yakın Türk ve Pakistanlı şirket katıldı. Toplantıda iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi ve iki ülke arasında ticaret hacmi konularına değinildi. Ayrıca ticarette engellerin kaldırılması konusuna vurgu yapıldı.

"Türkiye ile Pakistan arasında karşılıklı ticaret 700 milyon dolar civarında"

Türkiye ve Pakistan’ın, yüzyıllardır güçlü tarihsel ve kültürel bağlara sahip olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Pakistan ne zaman sorunla karşılaşsa, o Türkiye’nin de sorunudur, Türkiye’de ne zaman bir sorunla karşılaşsa, her zaman Pakistan’ın desteğini gördük. İki halk birbirini seviyor. Bu nedenle, birbirimizi destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Bir çok alanda iş birliği yapıyoruz ve bölgesel kalkınma projelerinde birlikte çalışıyoruz ama maalesef ekonomik iş birliğini istediğimiz seviyeye getiremedik. Kardeşlerarası rakamlara bakıldığında insan üzülüyor. bir çok platformda beraberiz. Türkiye ile Pakistan arasında karşılıklı ticaret 700 milyon dolar civarında. Karşılıklı ticaretimiz, iki kardeş ülkeye yakışmıyor. Karşılıklı yatırımlarımız da istediğimiz seviyede değil. Türkiye’nin Pakistan’daki toplam doğrudan yatırımı 1 milyar dolar, Pakistan’ın Türkiye’deki doğrudan yatırımlarıysa 600 milyon dolar" şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye ile Pakistan, her alanda yakın ilişki ve iş birliği içinde ama rakamlarımız denizde bir damla su gibi, potansiyelleri göstermiyor, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi bizi mutlu etmiyor. Rakamların yukarıya çıkarılması gerekiyor. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız".

İki ülke arasında vize sorununa dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Vize uygulaması, ticaretin önünde ciddi bir engel olarak karşımızda duruyor. Özellikle iş dünyaları olarak, bu vize sorunundan kurtulmamız lazım. Böylece daha fazla yatırım ve daha fazla karşılıklı ticaret yapalım" dedi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin müteahhitlik alanındaki başarılarını hatırlatarak, özellikle de Pakistan-Çin ekonomi koridoru kapsamındaki alt yapı yatırımlarında, Türk müteahhitlerin daha fazla iş alması gerektiğini vurguladı.

"İlişkinin daha ileri taşınması, ticaret hacminin artırılması için güçlü siyasi iradeye ihtiyaç var"

Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Daroo Khan Achakzai ise şöyle konuştu: "İki ülke arasındaki potansiyel yüksek. Bunun harekete geçirilmesi adına bazı eksikler var. İlişkinin daha ileri taşınması, ticaret hacminin artırılması için güçlü siyasi iradeye ihtiyaç var. Hem Körfez’de hem de Orta Asya’da bir çok fırsat var, bunu iş birliği ile yapabiliriz. Bilgi paylaşımı olmazsa, yatırım, ticaret ve sanayi iş dünyası arasındaki etkileşim olmazsa, ikili iş birlikleri arzu edilen seviyeye çıkarılamaz. İki ülke en hızlı şekilde dostluğunu en yüksek seviyeye çıkardı. Türkiye ve Pakistan, pazarlarını birbirine açarak ticari faaliyetlerini yürütüyor ama bu durum rakamlara pek yansımıyor ne yazık ki. Pakistan’ın endüstriyel, ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirmesi, ticaret ağının geliştirilmesi ile yapılabilir. İkili iş ilişkileri, ticaret, iki ülke arasında gelişirse, bu durum rakamlara yansıyacak ve rakamlar yukarılara çıkacaktır".