Hisarcıklıoğlu: Teçhizatın yüzde 60’ını yerli sanayi karşılıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Savunma Meclis Toplantısı, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Mühimmat Fabrikası Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fabrikanın milli ve manevi değerinin çok yüksek olduğunu, Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana ordunun kullandığı mühimmatın önemli bölümünün bu tesiste üretildiğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Türk havacılık ve savunma sanayi cirosu 2017’de 7 milyar dolara ulaştı. Dünyanın en büyük savunma şirketleri listesine girdik. Ordumuzun teçhizat ihtiyacının yurt içinden karşılanma oranı 2003’te yüzde 25 iken 2017’de yüzde 60’ın üzerine çıktı. Aynı zamanda küresel rekabette de ilerledik. Savunma sanayi sektörü ihracatı 2006 yılında 480 milyon dolarken 2017’de 1,7 milyar dolara yükseldi.”

Potansiyel daha yüksek

Hisarcıklıoğlu, bu başarılarla yetinmeyeceklerini belirterek, Türk savunma sanayiinin üretim, ihracat ve teknoloji geliştirme alanlarında şimdiye kadar yaptıklarından çok daha fazlasını başaracak potansiyelinin olduğunu ifade etti.

‘Kamu bize güvenmeli’

Artık ileri malzeme, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlarda özgün teknolojiler geliştirmeye odaklanılması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Her ne üretiyorsak teknolojiyi entegre etmek zorundayız. Hep birlikte hareket etmeliyiz, kamu bize güvenmeli, destek olmalı. Sektörün büyük oyuncuları ve onların etrafında konumlanan KOBİ’ler birlikte hareket etmeli. Savunma şirketlerimizin üretim süreçlerine KOBİ’leri azami ölçüde dahil etmeleri çok önemli. Bugün KOBİ’lerin savunma sanayi kontratlarından aldıkları payı nasıl artıracağımızı tartışacağız. Piyasada bir yavaşlama var, para dönmüyor. Bu sıkıntıyı aşmak için cesur ve kararlı adımlar bekliyoruz. Ticarette, ihracatta, istihdamda yüksek pay sahibi sektörlere bu dönem için destek vermenin faydalı olacağına inanıyoruz. Bu sayede hem ekonomik aktivite canlanacak hem de vatandaşların ve firmalarımızın morali yükselecek.”

Savunma sanayisi güçlendirilecek

Savunma sanayisi, güvenlik alanında dışa bağımlılığın azaltılması, yüksek katma değerli üretim ve ihracat potansiyeli dolayısıyla çeşitli alanlarda atılacak adımlarla güçlendirilecek. 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, gelecek yıl savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlara yer verildi. Buna göre, yerli ve milli savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilecek.

MEB sorumluluğunda çalışma

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), ASELSAN, HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) çalışma yürütecek.

Müfredat güncellemesi

Mesleki ve teknik eğitimde güncellenen müfredatlar ve ihtiyaç analizleri doğrultusunda, atölye ve laboratuvarların standart donatım listeleriyle mimari yerleşim planları yenilenecek, öğrencilerin işbaşı eğitim ve yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yurt dışı hareketlilik projeleri hazırlanacak.