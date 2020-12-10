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Ekonomi Hisarcıklıoğlu ile Baran, hizmet ve yeme-içme sektörü temsilcileriyle görüştü
Ekonomi

Hisarcıklıoğlu ile Baran, hizmet ve yeme-içme sektörü temsilcileriyle görüştü

Yeme-içme sektörü, HES kodu sorgulaması yapılarak faaliyetlerine izin verilmesini önerdi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:55:00 -
Hisarcıklıoğlu ile Baran, hizmet ve yeme-içme sektörü temsilcileriyle görüştü

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Oda üyesi hizmet ve yeme-içme sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Odanın Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi, Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi ve Hizmet Sektörü Özel İhtisas Komisyonu temsilcileriyle Hisarcıklıoğlu ve Baran'ın katılımıyla çevrim içi toplantı düzenlendi.

Yeme-içme sektörü temsilcileri, HES kodu sorgulaması yapılarak faaliyetlerine izin verilmesini önerdi.

Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs salgını süresince TOBB üyesi işletmeleri desteklemek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Kredi Garanti Fonu aracılığıyla üye işletmelere kefalet imkanı sağladık. 200 bin işletmeye kefil olduk ve TOBB'un kefaletiyle toplam 200 milyar lira kredi kullandılar." bilgisini verdi.

TOBB olarak üyelere her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 11 yılda 8 kez "Nefes Kredisi" imkanı sağladıklarına dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, restoran ve lokantaların paket servis talebini İçişleri Bakanlığına ilettiklerini ve olumlu sonuç aldıklarını belirterek, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan çalışanlar için de destek aldık. İşletmelerin 'kira desteği' talebini dile getirdik. Vergi ve prim ödemelerinin ertelenme talebini de ilgili makamlara ilettik." ifadelerini kullandı.

- Hizmet sektörüne "pozitif ayrımcılık" talebi

Baran da tüm sektörlerin sorunlarını yakından takip ettiklerini ve ilgili makamlara ileterek çare bulmaya çalıştıklarını vurguladı. Baran, "Yapılandırmayla ertelenen ödemeler için ocak ayı itibarıyla ödeme süreleri başlıyor ancak durum gösteriyor ki bu ödemelere de başlamak mümkün olmayacak. Yapılandırma ödemelerinin de ileri tarihte başlatılması sektörleri rahatlatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kredi Garanti Fonunun Avrupa Yatırım Fonu kaynaklı destek paketinden yararlanacak sektörler arasında hizmet sektörüne pozitif ayrımcılık talebini yineleyen Baran, yeme içme sektörünün HES kodu sorgulaması yapılarak faaliyetlerine izin verilmesi önerisini ilgili makamlara ileteceklerini kaydetti.

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