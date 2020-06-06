  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Hisarcık’a Atık Su Arıtma Tesisi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine yapılacak Atık Su Arıtma Tesisinin 3 Milyon 700 bin TL’ye mal olacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:07:25 -
Hisarcık’a Atık Su Arıtma Tesisi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine yapılacak Atık Su Arıtma Tesisinin 3 Milyon 700 bin TL’ye mal olacağı bildirildi.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, SUKAP projesi kapsamında yüzde 50’si hibe olarak yapımı gerçekleştirilecek olan Atık Su Arıtma Tesisinin 3 Milyon 700 bin TL’ye ihale edildiğini söyledi.


Çalışkan,” Büyük bir projeyi daha ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. SUKAP projesi kapsamında ilçemiz Kıralanı mevkiinde bulunan 15 bin 576 metrekare alana yüzde 50’si hibe olarak yapılacak Atık Su Arıtma Tesisinin 3 Milyon 700 bin TL’ye ihalesi yapılmıştır. İhaleyi alan yüklenici firmaya arazi tahsisini yaparak, inşaat sözleşmesini imzaladık. Atık Su Arıtma Tesisinin inşaat çalışmaları en kısa sürede başlayacak olup, 2020 yılı sonunda işin bitirilip tesisin hizmete açılması planlanmaktadır. Tertemiz bir geleceğe doğru hep birlikte ilerliyoruz. Ecdadımızın bizlere miras olarak bıraktığı çevreyi, bizlerinde temiz ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere bırakmamız gerekiyor. Atık Su Arıtma Tesisimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı