Hisar A özellikleri nelerdir? HİSAR A ne zaman envanterde olacak?

Hisar A özellikleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. ASELSAN, milli imkanları kullanarak Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (AİHSFS) yapmaktadır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, hareket halindeki birliklerin ve kritik bölge noktaların nokta ve bölge hava savunması dahilinde tehdidin alçak irtifada işlevsiz hale getirilmesi için geliştirildi.

HİSAR-A projesi dahilinde; Kundağı Motorlu (K/M) Otonom AİHSFS, Çekili AİHSFS ve her iki konfigürasyondan atılabilen alçak irtifa hava savunma füzesi yapılacak. Ayrıca ürün ve üretim hattı kalifikasyonu sağlanacaktır.

Kundağı Motorlu (K/M) Otonom AİHSFS, üzerinde barındırdığı 3 boyutlu arama radarı, komuta kontrol ve atış kontrol sayesinde tam otonom olarak görevini yerine getirmektedir. Çekili AİHSFS ise komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarının Ateş İdare Cihazının gerçekleştireceği bir füze fırlatma sistemi olarak bilinmektedir.

HİSAR A ne zaman envanterde olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN ve Roketsan tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan Hisar A’nın envantere giriş öncesi son kabul testinin gerçekleştirildiğini açıkladı. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen harp başlığı kullanılarak 11 Aralık tarihinde atış gerçekleştirildi. Yüksek hızlı hedef uçağın uzak menzilde başarıyla vurulduğu bildirildi.

Tüm testlerin tamamlanmasından sonra Hisar A envanterde olacak.