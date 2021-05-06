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Ekonomi HİSAR-A hedef uçağı başarıyla vurdu
Ekonomi

HİSAR-A hedef uçağı başarıyla vurdu

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A), muayene ve kabul faaliyeti kapsamında yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 00:55:00 -
HİSAR-A hedef uçağı başarıyla vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter’dan HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi’nde gelinen son aşamayı paylaştı. Demir, “HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi, ilk defa envantere girecek tüm unsurlarını tek araç üzerinde barından Otonom HİSAR A+ konfigürasyonu, irtifa ve menzilde performansı arttırılmış olarak yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da Türkiye’nin hava ve füze savunmasında önemli görevler üstlenen HİSAR A+ Projesi sistemlerinin envantere girmeye devam ettiği vurgulandı.

Tam isabet

Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi’nin (Otonom HİSAR A+) de kullanıma alınmaya hazır hale geldiğine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Otonom HİSAR A+ Atışlı Testleri, Aksaray Atış Alanı’nda ASELSAN ve ROKETSAN tarafından başarıyla tamamlandı. Tamamen yerli olup hava savunma alanında önemli kazanımlar sağlayan HİSAR Projesi’nde irtifa ve menzildeki performans artışları, Otonom HİSAR A+’yla orta irtifa ve uzak menzilde taarruz eden yüksek hızlı hedefin doğrudan vurulup imha edilmesiyle kanıtlandı.”

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