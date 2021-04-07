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Teknoloji HİSAR-A Hava Savunma Sistemi’nin kabul testleri tamamlandı
Teknoloji

HİSAR-A Hava Savunma Sistemi’nin kabul testleri tamamlandı

Milli Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (AİHSS) HİSAR-A’nın muayene ve kabul faaliyetleri başarıyla tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 12:09:00 -
HİSAR-A Hava Savunma Sistemi’nin kabul testleri tamamlandı

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi Geliştirme Dönemi Sözleşmesi gereği, Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ile Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminin (FTYS) 30 Mart 2021 tarihinde başlayan muayene ve kabul faaliyeti 05 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülen Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Projesi kapsamında füze sistemi, Roketsan tarafından geliştirildi.

HİSAR-A+

Türkiye’nin Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma ihtiyacının giderilmesi amacıyla, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Projesi (HİSAR-A) ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Projesi (HİSAR-O) tasarım ve geliştirme dönemi sözleşmesi 20 Haziran 2011’de ilgili kurumlar arasında imzalanmıştır.

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O); sabit ve döner kanatlı hava araçlarının, seyir füzelerinin, insansız hava araçlarının ve havadan karaya atılan füzelerin imhasını gerçekleştirebilmektedir.

HİSAR-A, hareket halindeki birliklerin ve kritik tesislerin hava savunması amacıyla sabit ve döner kanatlı hava araçlarının, seyir füzelerinin, insansız hava araçlarının ve havadan karaya atılan füzelerin 15+ km – yeni menzil henüz bilinmiyor – menzile kadar etkisiz hale getirilmesi için tasarlandı.

HİSAR-A; Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Füze Fırlatma Sistemi (FFS), HİSAR-A ve HİSAR-O Sistemlerinin ikisinden de atılabilen Alçak İrtifa Füzesi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden oluşuyor.

SavunmaSanayiST

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Yorumlar

ata 1905

Allah'ım hayırlı uğurlu etsin vatanımıza devamını bekliyoruz emeği geçen herkese teşekkürler Allah yar ve yardımcınız olsun inşaAllah
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