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Spor Hırvatistan’dan iki altın madalya ile döndüler
Spor

Hırvatistan’dan iki altın madalya ile döndüler

Türk Telekom’un ülkenin dört bir yanında pek çok farklı kategoride desteklediği sporcuları, başarı üstüne başarı kazanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 17:34:00 -
Hırvatistan’dan iki altın madalya ile döndüler

Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlenen ‘U15 8th Lining Zagreb Youth Open Uluslararası Badminton Turnuvası’nda Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü milli sporcularından Aleyna Korkut ve Nisanur Çimen büyük başarı elde etti. Aleyna Korkut, 64 sporcunun mücadele ettiği Tek Kadınlar Kategorisi’nde birlikte finale kaldığı Ukraynalı rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Çift Kadınlar Kategorisi’nde ise 32 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda finale kalan Nisanur Çimen ve Aleyna Korkut, Macar rakiplerini geride bırakarak ülkemize ikinci altın madalyayı getirdi. Türk Telekom, basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 39 ilde ve 33 branş olmak üzere yaklaşık 6 bin sporcuya destek veriyor.

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