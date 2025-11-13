  • İSTANBUL
Hırvatistan’da Pilot şehit oldu! Bakan Abdulkadir Uraloğlu şehit düşen pilot için taziye mesajı paylaştı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait AT802 yangın söndürme uçağıyla Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de irtibatın kesildiğini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şehit düşen pilot için taziye mesajı paylaştı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait AT802 yangın söndürme uçağıyla Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de irtibatın kesildiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uçağın enkazına ulaşıldığını ve kazada 1 pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Hırvatistan'da bulunan yangın söndürme uçağımız kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hırvatistan'da kaza kırıma uğrayan ve bir pilotun şehit olması dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Bakan Uraloğlu, yaptığı paylaşımda, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da kaza kırıma uğraması sonucu pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Görevini büyük bir fedakârlıkla yerine getirirken şehadet mertebesine ulaşan pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." İfadelerine yer verdi.

