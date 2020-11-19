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Aktüel Hırvatistan Sağlık Bakanı Beros, Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

Hırvatistan Sağlık Bakanı Beros, Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:08:53 -
Hırvatistan Sağlık Bakanı Beros, Kovid-19'a yakalandı

ZAGREB (AA) - Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Beros'un hastalık belirtisi göstermesi üzerine test yaptırdığı ve test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Hırvat bakanın, hafif belirtiler gösterdiği ve kendisini karantinaya aldığı kaydedildi.

Hırvatistan'da salgının başından bu yana 90 bin 715 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 1151 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


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