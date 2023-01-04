Hırvat polisinden Türkçe kararı! Apar topar öğrenmeye başladılar

Zagreb Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Hırvatistan'da polislere yönelik Türkçe kursları başlatıldı.

Zagreb Yunus Emre Enstitüsü ve Hırvatistan Polis Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkçe kurslarının ilk dersi, Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Polis Akademisi Başkanı Josip Çeliç ve Zagreb YEE Koordinatörü Fuat Korkmaz’ın katılımı ile yapıldı. Büyükelçi Kıran, Hırvatistan Emniyet Müdürlüğü mensuplarını Türkçeyi tercih ettikleri için tebrik ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hırvatistan ziyareti esnasında iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasından mutabakat zaptı imzalandığını ve bu zapta göre sınırlarda görev yapan Hırvat polislerin Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen kurslar sayesinde Türkçe iletişim kuracaklarını dile getirdi. Kıran, Türkçe kurslarıyla iki ülkenin emniyet mensupları arasında iletişim ve eş güdümün giderek güçleneceğini belirterek, başta emniyet, sınır güvenliği ve düzensiz göç konularında olmak üzere iş birliğinin artarak devam etmesini arzuladıklarını ifade etti.

Hırvatça-Türkçe karayolu terimleri sözlüğü hazırlanacak

Türkçenin kariyer planlamasında önemli bir yer edindiğini ifade eden Polis Akademisi Başkanı Josip Çeliç ise, Zagreb Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle 2023 yılında karayolu terimlerinin yer alacağı Hırvatça-Türkçe sözlük çalışmalarının olduğunu belirtti.

Hırvat polisler ilk derste Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran ile tanışarak, basit cümlelerle Türkçe konuştu. Ders, Büyükelçi Kıran tarafından 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Hırvat emniyet mensuplarına Türk kahvesi ve lokumu hediye edilmesinin ardından sona erdi.

100’e yakın Hırvat emniyet mensubu Türkçe ve Türk kültürüyle tanıştı

Zagreb Yunus Emre Enstitüsü tarafından 2021 yılında Hırvat emniyet mensuplarına yönelik başlatılan çevrim içi ve yüz yüze Türkçe kursları aracılığıyla günümüze kadar 100’e yakın Hırvat emniyet mensubu Türkçe ve Türk kültürüyle tanıştı