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Spor Hırvat basını Fenerbahçelileri yıkan haberi verdi
Spor

Hırvat basını Fenerbahçelileri yıkan haberi verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sezon başında yaptığı, "Bielsa seviyesinde hoca..." çıkışı taraftarların beklentisini doğal olarak yükseltti. Löw söylentilerinin ardından iyice umutlanan Fenerbahçe taraftarını üzecek haberi Hırvat basını verdi. Germanijak, sarı lacivertli kulübün Slaven Bilic ile anlaştığını duyurdu. Bilic'in maç başı puan ortalamasının son 3 takımında 1.5'i geçmemesi büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 09:55:00 -
Hırvat basını Fenerbahçelileri yıkan haberi verdi

Beşiktaş maçının ardından Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktörlük arayışında sona geliyor.

Sarı-lacivertliler, Alman çalıştırıcı Löw'den haber beklese de Hırvat basını Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı.

Germanijak'a göre Fenerbahçe, Çin ekibi Beijin Guoan ile sözleşmesi sona erdiren Slaven Bilic ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler kısa süre içerisinde tecrübeli çalıştırıcıyı açıklayacak.

Habere göre yazdan beri Slaven Bilic'le anlaşan Fenerbahçeli yöneticiler, Hırvat çalıştırıcı ile konuşmak için Çin'e gitti. Bilic ve Fenerbahçe yöneticileri anlaşmaya vardı.

Slaven Bilic bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ı da çalıştırdı. 53 yaşındaki teknik direktör ayrıca Hırvatistan Milli Takımı, Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve West Bromwich Albion ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yaptı.

Transfermarkt'a göre Bilic'in çalıştırdığı takımlar ve maç başı puanları:

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