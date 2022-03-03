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Yerel Hırsızlıktan aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı
Yerel

Hırsızlıktan aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı

Eskişehir'de hırsızlıktan suçundan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 15:57:00 -
Hırsızlıktan aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu Sarısungur mevkiinde sabit yol kontrol noktasında denetim yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir araç durdurdu.

Araç sürücüsünün ve yanındaki iki şahsın şüpheli hareketleri üzerine jandarma ekiplerince yapılan aramada 1 adet ‘Bong’ adı verilen uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca olay yerine getirilen Jandarma Narkotik Köpeği Tetik vasıtasıyla araçta yapılan detaylı aramada 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araç içerisindeki biri kadın 3 şüphelinin yapılan kimlik sorgulamasında ise 1 kişinin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile araçtaki 3 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak ve kabul etmek' suçundan işlem yapıldı.

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