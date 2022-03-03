Hırsızlıktan aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu Sarısungur mevkiinde sabit yol kontrol noktasında denetim yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir araç durdurdu.

Araç sürücüsünün ve yanındaki iki şahsın şüpheli hareketleri üzerine jandarma ekiplerince yapılan aramada 1 adet ‘Bong’ adı verilen uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca olay yerine getirilen Jandarma Narkotik Köpeği Tetik vasıtasıyla araçta yapılan detaylı aramada 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araç içerisindeki biri kadın 3 şüphelinin yapılan kimlik sorgulamasında ise 1 kişinin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile araçtaki 3 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak ve kabul etmek' suçundan işlem yapıldı.