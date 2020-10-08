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Aktüel Hırsızlık yaptıkları dükkanda televizyon izlemişler
Aktüel

Hırsızlık yaptıkları dükkanda televizyon izlemişler

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:44:51 -
Hırsızlık yaptıkları dükkanda televizyon izlemişler

BARTIN (AA) - Bartın'da 2 kişinin girdikleri iş yerinde hırsızlık yaptıktan sonra televizyon izlemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, kapalı pazaryerinde 3 ayakkabı dükkanına giren 2 zanlı, çok sayıda ayakkabı ve kasadaki bozuk paraları çaldı.

Durumu fark eden iş yeri sahiplerinin şikayette bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri N.G. ve U.K'yi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, şüphelilerin hırsızlık yaptıktan sonra televizyon izlediği görülüyor.

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