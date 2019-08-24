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Hırsızlık şüphelisi elindeki dövmeden teşhis edildi

Adana'da iki bisikletin çalınması olayını gerçekleştirdiği öne sürülen zanlı, güvenlik kamerası görüntüsünde elindeki dövmeden tespit edilerek yakalandı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:19
Hırsızlık şüphelisi elindeki dövmeden teşhis edildi

ADANA (AA) - Adana'da iki bisikletin çalınması olayına karışan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinde elindeki dövmeden tespit edilerek yakalanıp tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesinde Mehmet Ali D'nin yol kenarına bıraktığı bisikleti, alışveriş için bir iş yerine gittiği sırada çalındı. Mehmet Ali D'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Bu arada, ekipler, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinden de bisiklet çalındığı ihbarını aldı.

Her iki olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan polis, sol elinin üstünde dövme bulunan kişinin her iki olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekip, görüntüdeki şüphelinin bisiklet hırsızlığından emniyette suç kaydı bulunan Berkan K. olduğunu tespit etti.

Şüpheli, polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:19
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