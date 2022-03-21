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Yerel Hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı
Yerel

Hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı

İzmir Bergama'da iki ayrı hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 19:26:00 -
Hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde, iki ayrı hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Yalnızev Mahallesi'ndeki bir bağevinden gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla H.D, Ç.K, M.K. ve E.D'yi gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evde gerçekleştirilen hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan M.Y. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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