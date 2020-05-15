Hırsızlık şüphelileri yakalandı
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 3 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli şahsı yakaladı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 3 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli şahsı yakaladı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Merveşehir ve Mücahitler mahallelerinde meydana gelen 2 hırsızlık olayı ile ilgili 2 şahıs, Eydibaba mahallesinde meydana gelen reklam panosuna ait demirlerin çalınması olayı ile ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.
3 olayla ilgili yakalanan 4 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi.