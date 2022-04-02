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Yerel Hırsızlık için eve girdiler, araba çaldılar
Yerel

Hırsızlık için eve girdiler, araba çaldılar

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları ve park halindeki aracı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 16:20:00 -
Hırsızlık için eve girdiler, araba çaldılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mart'ta Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evden cep telefonu ve araç anahtarı alınarak park halindeki otomobilin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüphelinin kiraladığı araçla adrese geldiğini, evden hırsızlık yaparak, Z.T'ye ait park halindeki aracı da çalıp kaçtıklarını tespit etti.

Araç plakasından kimlik bilgilerine ulaşılan şüpheliler O.Y, E.İ. ve E.E, Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelilerin, daha önceden de benzer suçlardan emniyette kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, "oto hırsızlığı" ve "evden hırsızlık" suçlarından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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