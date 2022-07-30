Hırsızlık elinde patladı: Kablo çalmak isterken trafoda başına gelmeyen kalmadı
Adana’da trafodan kablo çalmaya kalkıştığı esnada dengesini kaybedip düşen kişi demirlerin arasında sıkışınca polislerce yakalandı.
Olay, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, çevre sakinleri elektrik trafosunun içerisine bir kişinin girdiğini görmesi üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bir kişinin trafoda sıkışmış halde olduğunu tespit etti. Ancak elektrik akımına kapılan M. T’ye müdahale etmek için TEDAŞ ekibinin gelip enerjiyi kesmesi beklendi. Bekleme esnasında olay yerine 112 Acil servis ekipleri de çağırıldı.
Olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri tarafından elektrik akımı kesildikten sonra M.T. trafodan çıkartıldı.
Trafoya kablo çalmak amacıyla girdiği öne sürülen M. T, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. (İLKHA)